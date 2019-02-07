video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد فى دقيقة.. 5 معلومات عن توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى

الخميس، 07 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 5 معلومات عن توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى توزيع التابلت على الطلاب
كتب محمود طه حسين‪
إضافة تعليق

مع اقتراب توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد، نستعرض أبرز 5 معلومات عن كيفية توزيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجهزة على الطلاب، فى مختلف مدارس الجمهورية خلال الأيام القلية المقبلة.

‪ 

1 - التسليم يبدأ يوم 10 فبراير الجارى بمختلف المدارس

2 - تم حتى الآن  تسليم 88% من التابلت للمديريات التعليمية وجارى تسليم النسبة المتبقية

3 - جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر فى المدارس

4 - بدأت وزارة التعليم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات المرتبطة بالتابلت

5 - تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام بنك المعرفة، ويتم تدريب الطلاب عليها قبل امتحانات نهاية العام


إضافة تعليق

التربية والتعليم

بنك المعرفة

التابلت

توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوى

امتحان الصف الاول الثانوى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة