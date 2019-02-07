شاهد فى دقيقة.. 5 معلومات عن توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى

كتب محمود طه حسين‪

مع اقتراب توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد، نستعرض أبرز 5 معلومات عن كيفية توزيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجهزة على الطلاب، فى مختلف مدارس الجمهورية خلال الأيام القلية المقبلة.

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1 - التسليم يبدأ يوم 10 فبراير الجارى بمختلف المدارس

2 - تم حتى الآن تسليم 88% من التابلت للمديريات التعليمية وجارى تسليم النسبة المتبقية

3 - جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من المسارات الداخلية للشبكة وكابلات الفايبر فى المدارس

4 - بدأت وزارة التعليم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات المرتبطة بالتابلت

5 - تم تركيب الأجهزة الخاصة بنظام بنك المعرفة، ويتم تدريب الطلاب عليها قبل امتحانات نهاية العام