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سامح شكرى يبحث مع نظيره البوروندى النهوض بأفريقيا مع رئاسة مصر للاتحاد

الخميس، 07 فبراير 2019 11:47 ص
سامح شكرى يبحث مع نظيره البوروندى النهوض بأفريقيا مع رئاسة مصر للاتحاد وزير الخارجية سامح شكرى
اديس أبابا (أ ش أ)
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عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، مباحثات مع وزير خارجية بوروندى ايزيكيال نيبيجيرا، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى التمهيدية للقمة الأفريقية، المنعقدة حاليا فى اديس أبابا.

وتناول الوزيران العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربط بين البلدين وسبل تعزيزها فى كافة المجالات بالإضافة إلى التنسيق بين الجانبين فى المحافل الاقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والعمل على النهوض بالقارة وخاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.

 


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