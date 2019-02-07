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سالفينى: إيطاليا لا ترغب فى حدوث خلاف مع فرنسا

الخميس، 07 فبراير 2019 06:17 م
سالفينى: إيطاليا لا ترغب فى حدوث خلاف مع فرنسا وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
رويترز
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قال ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى اليوم الخميس إن الحكومة لا ترغب فى أن تكون على خلاف شديد مع فرنسا، وأضاف أنه سيكون مسرورا إذا التقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لبحث التوتر الذى حدث مؤخرا.

وردا على قرار فرنسا سحب سفيرها لدى إيطاليا، قال سالفينى فى بيان إنه يريد إعادة العلاقات مع باريس إلى طبيعتها، لكن على فرنسا معالجة ثلاث قضايا "أساسية".

وأوضح أن على الشرطة الفرنسية التوقف عن صد المهاجرين ودفعهم للعودة إلى إيطاليا ووقف عمليات الفحص المطولة التى تجريها على الحدود مما يعرقل حركة المرور هناك. وأضاف أن على باريس أيضا تسليم نحو 15 متمردا يساريا إيطاليا اتخذوا من فرنسا ملاذا خلال العقود الماضية.

 

 

 

 


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