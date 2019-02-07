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زعيم حزب العمال البريطانى يعلن 5 شروط لتأييد خطة ماى للبريكست

الخميس، 07 فبراير 2019 10:51 ص
زعيم حزب العمال البريطانى يعلن 5 شروط لتأييد خطة ماى للبريكست تيريزا ماى وجيريمى كوربين
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال البريطانى المعارض، قد كتب خطابا لرئيسة الوزراء تيريزا ماى يعرض عليها دعم حزب العمال لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى لو حققت خمس التزامات ملزمة قانونا، من بينها الانضمام لاتحاد جمركى.

وكان كوربين قد أجرى محادثات خاصة مع ماى الأسبوع الماضى لأول مرة منذ رفض خطتها بأغلبية ساحقة فى البرلمان الشهر الماضى.

وفى خطاب متابعة تم إرساله أمس، الأربعاء، حدد كوربين الشروط الأوضح على الإطلاق بشأن طبيعة الالتزامات التى يريدها مقابل دعم حزب العمال لخطة ماى للبريكست.

ولفتت الجارديان إلى أن تدخل كوربين سيزعج بعض نواب العمال والنشطاء الذين لا يزالوا يأملون بتغيير سياسة الحزب نحو تأييد إجراء استفتاء ثان على البريكست، وهو ما لم يتم ذكره فى الخطاب.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة البريطانية لنشر تشريع يدعم حقوق العمال، ربما فى وقت مبكر الأسبوع المقبل، فى محاولة لكسب تأييد أعضاء حزب العمال.

وفى هذا الخطاب، دعا كوربين الحكومة لإعادة صياغة الإعلان السياسى الذى يحدد إطار العمل لمستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى، ثم تكريس هذه الأهداف التفاوضية الجديدة فى القانون البريطانى بحيث لا يستطيع زعيم حزب المحافظين القادم التخلص منها بعد البريكست.

وطالب كوربين بضرورة أن يتضمن الإعلان السياسى، اتحاد جمركى دائم وشامل على مستوى المملكة المتحدة يكون له قول فى الصفقات التجارية المستقبلية، والتوافق الوثيق مع السوق الموحد مدعوما بالمؤسسات المشتركة، والانحياز للحقوق والحماية بحيث لا تتراجع المعايير البريطانية عن تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبى. والتزامات واضحة حول مستقبل مشاركة بريطانيا فى وكالات الاتحاد الأوروبى وبرامج التمويل، وأخيرا وجود اتفاقيات لا لبس فيها حول مستقبل الترتيبات الأمنية مثل استخدام مذكرة التوقيف الأوروبية.


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