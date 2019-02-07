رئيس مدينة أبو رديس: استمرار غلق طريق وادى فيران سانت كاترين بسبب السيول

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبو رديس بجنوب سيناء، إن إدارة الأزمات والكوارث بالمدينة نسقت مع الأجهزة المعنية وقسم شرطة أبو رديس وهيئة الطرق والتضامن والحماية المدنية والصحة وشركة المياه والصرف والإسعاف والشركات المعنية، للتعامل مع السيول التى ضربت المدينة والوحدة المحلية بفيران ليلة أمس، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الكافية واللازمة لتحقيق أقصى درجات التأمين للمواطنين ولكل المنشآت تزامنا مع تدفق السيل الذى ضرب طرق وتجمعات الوحدة المحلية بوادى فيران وأعاق طريق فيران سانت كاترين الأمر الذى أدى إلى غلق طريق كاترين أمام حركة المرور حفاظًا على الأرواح.

وأكد رئيس المدينة أن السيل وصل من فيران إلى الطريق العام بمدينة أبورديس بعرض 500 متر على الطريق العام وتم التعامل معه بالمعدات اللازمة وتم فتح ممرات أمام المياه المتدفقة للوصول للبحر، وجار الآن رفع الآثار التى خلفها السيل على الطريق العام أبو رديس طور سيناء وسيتم التعامل أيضا مع طريق فيران سانت كاترين برفع كل الأحجار التى خلفها السيل عقب توقف السيل.

وأضاف عبد العظيم أن مركز العمليات وإدارة الأزمات بمدينة أبو رديس نجح فى السيطرة على السيول التى ضربت المدينة ووحدة فيران بكفاءة عالية منذ الساعة الحادية عشرة ليلة أمس حتى صباح اليوم الخميس، دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.











