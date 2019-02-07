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رئيس فنزويلا يعرب عن دعمه لأى مبادرات تهدف إلى الحوار وحل الأزمة

الخميس، 07 فبراير 2019 03:43 م
رئيس فنزويلا يعرب عن دعمه لأى مبادرات تهدف إلى الحوار وحل الأزمة مادورو
كراكاس(أ ش أ)
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رحب رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، باجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا فى عاصمة أوروغواى مونتيفيديو، معرباً عن دعمه المطلق لأية مبادرات تهدف لتسهيل الحوار فى بلاده.

وقال مادورو- خلال حضور تدريبات عسكرية فى ولاية زوليا الفنزويلية، وفقاً لقناة "روسيا اليوم"- "أود أن أرحب بالاجتماع فى مونتفيديو بمساعدة من حكومات المكسيك وأوروغواى و14 دولة فى المجموعة الكاريبية. .. وأعلن الدعم المطلق من السلطات الفنزويلية لأية خطوات ومبادرات تهدف إلى تسهيل الحوار فى البلاد".

يشار إلى أن مجموعة الاتصال، التى يتم تنسيقها من قبل الاتحاد الأوروبى، لمدة 90 يوماً، تشكلت من أجل تعزيز فهم مشترك ونهج منسق بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين بشأن الوضع فى فنزويلا.

 


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