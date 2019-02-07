video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة: قبول 400 طالب سنويا ببرنامج جورجيا بزيادة 17% من المقبولين

الخميس، 07 فبراير 2019 02:33 م
رئيس جامعة القاهرة: قبول 400 طالب سنويا ببرنامج جورجيا بزيادة 17% من المقبولين د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تجديد اتفاقية برنامج التعليم الدولى المشترك "جورجيا بكلية التجارة" بين جامعتى القاهرة وجورجيا بولاية أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة ثلاثة سنوات، كما تم التوقيع على الاتفاقية الإدارية السنوية لنفس البرنامج عن العام الجامعى 2019/2018.

وتضمن تجديد الاتفاقية، الموافقة على قبول 400 طالب سنويا بدلآ من 350 أى بزيادة حوالى 17% خلال فترة السنوات الثلاثة القادمة، نظرا لنجاح البرنامج والإقبال الكبيرمن الطلاب للإلتحاق به.

وأكد الخشت، أن استراتيجية الجامعة فى مجال التعاون الدولى تقوم على فتح آفاق التعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية المتقدمة فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التى تهدف إلى تقديم خريجين متميزين ذوى قدرات تنافسية للعمل داخل وخارج مصر.

يُشار إلى أن جامعة القاهرة تعاونت مع جامعة ولاية جورجيا لإدارة الأعمال، لتقديم برنامج البكالوريوس المشترك فى إدارة الأعمال بكلية التجارة بالجامعة ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية، وبعد الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج يحصل الخريجون على شهادة بدرجة بكالوريوس مشتركة بين كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكلية ماك روبنسون لإدارة الأعمال بجامعة ولاية جورجيا GSU.

 ويتميز البرنامج المشترك بأنه يمكن للطلاب قضاء فصل دراسى خريفى أو صيفى بجامعة ولاية جورجيا بمدينة أتلانتا بأمريكا، وتوفير بيئة تعليمية وتكنولوجية وفقا للمعايير الدولية، كما يوفر البرنامج فرصا للتدريب الصيفي، ومنح خاصة تغطى كامل المصروفات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ سلطان القاسمى خلال زيارته لجامعة القاهرة: مصر ثقفتنى وظلت واقفة فى وقت يترنح ويسقط الآخرون.. ويؤكد: جاء وقت رد الجميل.. وزير التعليم العالى لحاكم الشارقة: "اللى بنحس بحبه لبلدنا نحطه جوه قلوبنا".. صور

رئيس جامعة القاهرة

جامعة ولاية جورجيا

كلية التجارة




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة