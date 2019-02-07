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خلال ترأسه مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة أسيوط: أعطاء أولوية قصوى لمريض الطوارئ والحالات الحرجة

الخميس، 07 فبراير 2019 11:29 ص
رئيس جامعة أسيوط: أعطاء أولوية قصوى لمريض الطوارئ والحالات الحرجة رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية
أسيوط - محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تكاتف الجهود وتنسيق العمل داخل كافة مستشفيات أسيوط الجامعية والمتخصصة، وذلك لتلبية احتياجات الكثافة المتزايدة من المترددين على مختلف الأقسام الطبية مع الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة .
 
جاء ذلك، خلال ترأس رئيس جامعة أسيوط، لاجتماع مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ووكلاء كلية الطب لمختلف القطاعات، وكافة مديرو مستشفيات جامعة أسيوط .
 
و شدد الدكتور طارق الجمال خلال الاجتماع، على وضع مرضى الطوارئ والحالات الحرجة على أولويات العمل داخل المستشفيات الجامعية بأسيوط، وما تستقبله من حالات دقيقة ومعقدة، وهو ما يُعد أهم ركائز نجاح المنظومة الطبية بجامعة أسيوط، مع المتابعة المتواصلة لسير العمل داخل المستشفيات الجامعية على مدار 24 ساعة، لضمان التأكد من انتظام الخدمة ودقة سيرها .
 
وكشف الجمال، عن موافقة المجلس المبدئية عن الاقتراح المقدم بشأن دعم دخل شباب الأطباء من النواب والأخصائيين، بنسبة شهرية من صندوق الخدمة التابع للمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن الاجتماع شمل كذلك مناقشة بعض الأمور والنقاط المالية والإدارية الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس .
 
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية (1)
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية (4)
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية (6)
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية (8)
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية (9)
رئيس جامعة أسيوط يترأس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

 


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