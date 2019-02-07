رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، التزام بلاده دعم لبنان، لاسيما فى ضوء أن إيطاليا تعد أول شريك أوروبى والثانى فى العالم للبنان، مما جعلها مصدر ثقة متجددة للمجتمع الدولى الذى أولاها قيادة بعثة حفظ السلام "المهمة والمعقدة فى لبنان".

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الحكومة الإيطالية، مقر الكتيبة الإيطالية العاملة فى إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) يرافقه رئيس بعثة القوات الأممية وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، حيث استمع إلى شرح تفصيلى عن الوضع فى المنطقة وطبيعة العمل والمهمة الموكلة إلى جنود حفظ السلام الإيطاليين.