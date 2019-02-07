دبلوماسيون كنديون يقاضون حكومتهم بسبب "متلازمة هافانا"

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رفع خمسة من الدبلوماسيين الكنديين وأفراد أسرهم دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية على خلفية تعرضهم لمرض غامض أثناء تواجدهم فى كوبا.

وذكرت شبكة "سى بى سي" الكندية اليوم الخميس أن المدعين، وعددهم 14 شخصا، اتهموا الحكومة الكندية بإمداد الطاقم الدبلوماسى بمعلومات مغلوطة ومضللة وغير كاملة إلى جانب تأجيل إجلائهم من هافانا بينما كانوا يعانون من أعراض المرض الذى يعرف إعلاميا بإسم "متلازمة هافانا".



ويطالب المدعون بتعويض مالى يقدر بحوالى 28 مليون دولار كندى مقابل الضرر البدنى والنفسى الذى تعرضوا له.



من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند للصحفيين إنها التقت ببعض الدبلوماسيين وعائلاتهم، إلا أنها رفضت التعليق على الدعوى القضائية.



وقالت "إننى أشعر بقلق حقيقى حيالهم، وهم يتمتعون بدعم كندا الكامل، لقد كانوا فى كوبا يمثلوننا ويمثلون بلدنا، ويجب أن تكون صحتهم وسلامتهم على رأس الأولويات".



يشار إلى أن الخارجية الكندية أعلنت الشهر الماضى خفض عدد الدبلوماسيين فى سفارتها بكوبا إلى النصف - من 16 إلى 8 دبلوماسيين - بعدما كشفت الاختبارات التى تم إجراؤها عن وجود 14 حالة تعانى من مشاكل صحية غامضة منذ بداية عام 2017.