video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسيون كنديون يقاضون حكومتهم بسبب "متلازمة هافانا"

الخميس، 07 فبراير 2019 12:41 م
دبلوماسيون كنديون يقاضون حكومتهم بسبب "متلازمة هافانا" الشرطة الكندية
أ ش أ
إضافة تعليق

رفع خمسة من الدبلوماسيين الكنديين وأفراد أسرهم دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية على خلفية تعرضهم لمرض غامض أثناء تواجدهم فى كوبا.

وذكرت شبكة "سى بى سي" الكندية اليوم الخميس أن المدعين، وعددهم 14 شخصا، اتهموا الحكومة الكندية بإمداد الطاقم الدبلوماسى بمعلومات مغلوطة ومضللة وغير كاملة إلى جانب تأجيل إجلائهم من هافانا بينما كانوا يعانون من أعراض المرض الذى يعرف إعلاميا بإسم "متلازمة هافانا".


ويطالب المدعون بتعويض مالى يقدر بحوالى 28 مليون دولار كندى مقابل الضرر البدنى والنفسى الذى تعرضوا له.


من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند للصحفيين إنها التقت ببعض الدبلوماسيين وعائلاتهم، إلا أنها رفضت التعليق على الدعوى القضائية.


وقالت "إننى أشعر بقلق حقيقى حيالهم، وهم يتمتعون بدعم كندا الكامل، لقد كانوا فى كوبا يمثلوننا ويمثلون بلدنا، ويجب أن تكون صحتهم وسلامتهم على رأس الأولويات".


يشار إلى أن الخارجية الكندية أعلنت الشهر الماضى خفض عدد الدبلوماسيين فى سفارتها بكوبا إلى النصف - من 16 إلى 8 دبلوماسيين - بعدما كشفت الاختبارات التى تم إجراؤها عن وجود 14 حالة تعانى من مشاكل صحية غامضة منذ بداية عام 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب تردى الأوضاع السياسية

وزيرة خارجية كندا تطالب جميع الدول بالاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا

كندا تخصص 53 مليون دولار لمساعدة أزمة اللاجئين الفنزويلية

سفير كندا يشيد بدور الدولة المصرية فى تمكين المرأة.. ديتون: مصر تقوم بجهود عظيمة لدعم النساء.. نائبات من لبنان والمغرب يُشِدْن ببرنامج "فام بارل".. ويؤكدن: القاهرة تتخذ خطوات جريئة بتعيين وزيرات فى حقائب كبرى

الشرطة الكندية

كندا

أخبار كندا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة