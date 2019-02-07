حبس مستريح استولى على 13 مليون جنيه من 9 مواطنين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية حبس "محمد.م.د" صاحب شركة بمدينة شبين الكوم، بتهمة إيهام المواطنين بتوظيف أموالهم والحصول على أرباح شهرية وعدم الوفاء بذلك، والتحصل من ذلك على مبالغ وصلت إلى 13 مليونًا و80 ألف جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتبلغ قسم شرطة شبين الكوم من كل من "علاء.س.م" و"سوسن.س.م" و"عبد العزيز.ا.م" و"أحمد.م.م" و"إسراء.ف.م" و"شيرين.ح.س" و"تامر.م" و"مصطفى.م" و"محمد.ع" و"جمال.م"، بتضررهم من كل من "محمد.د" 28 عاما، مقيم 29 شارع طلعت حرب دائرة القسم، و"إبراهيم.م" 35 عاما، عضو منتدب بذات الشركة.

وذلك لتحصلهم على مبالغ مالية منهم بإجمالى 13 مليونا و80 ألف جنيه مصرى، وإيهامهم بتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالشركة إدارة المشكو فى حقهما، وعدم تنفيذ ذلك، واكتشف المجنى عليهم عدم قدرة المشكو فى حقهما على السداد، على الفور تم ضبط المتهم الأول.

وتحرر عن ذلك المحاضر التي حملت أرقام 20041 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، والمحضر رقم 20173، والمحضر رقم 20950 جنح القسم، والمحضر رقم 386 إدارى القسم، والمحضر رقم 2201 جنح القسم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.