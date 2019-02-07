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حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة بأكتوبر وسرقة 55 ألف جنيه 4 أيام

الخميس، 07 فبراير 2019 02:15 م
حبس المتهمين بالسطو المسلح على سيارة شركة بأكتوبر وسرقة 55 ألف جنيه 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامهم بالسطو على سائق سيارة شركة بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة بعد إطلاق النار في الهواء.

 

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة، والسطو المسلح، وسرقة سيارة.

 

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من سائق بإحدى الشركات أفاد فيه أنه عقب صرفه مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة من أحد البنوك وخلال قيادته سيارته فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها 4 ملثمين يجبرونه على التوقف، ثم أطلق أحدهم عيار ناري في الهواء واستولوا على النقود وفروا هاربين.

 

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد داود  رئيس مباحث ثان أكتوبر أن السيارة التي استخدمها المتهمين مبلغ بسرقتها، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين بسرقتها وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة، وذكر أحدهما أنه استخدمها في ارتكاب واقعة السطو على السائق بالإشتراك مع سائق سابق بالشركة وعاطلين.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لعلم السائق السابق بالشركة بخط سير المجني عليه أثناء صرفه مرتبات العاملين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.


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