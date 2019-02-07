حالة الطقس اليوم الخميس 7-2-2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يكون الطقس غير مستقراً وبارداً نسبياً وغالباً غائم، مع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، تكون متفاوتة الشدة تغزر أحياناً، في مناطق واسعة من المملكة، تترافق أحياناً بتساقط لزخات من البَرَد، وتتراجع شدة حالة عدم الاستقرار الجوي مع ساعات العصر والمساء في أغلب المناطق، وتكون الرياح نشطة السرعة أثناء هبوب العواصف الرعدية، وتتراجع سرعتها عصراً ومساءً لتصبح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل واضح وكبير، ويتوقع تشكل الضباب في العديد من المناطق مع مرور ساعات الليل، و يُتوقع استمرار فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في جنوب شرق و شرق المملكة، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانا معظمها خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.