جامعة سوهاج تناقش آلية دعم الصناعات والأنشطة الزراعية بالمحافظة

وقال عزيز إن الهدف من الجلسة تحديد تحديات واحتياجات قطاع التصنيع الزراعى والغذائى المستدام وذلك من الجانب الفني والمالي، والوقوف على أهم المعوقات وأوجه القصور التي تواجه هذا القطاع، مضيفاً أنه تم مناقشة أنشطة الدعم المختلفة التى تقدمها الجامعة وغيرها من الجهات الصناعية والشركات العاملة في المحافظة.