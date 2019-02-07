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جامعة سوهاج تناقش آلية دعم الصناعات والأنشطة الزراعية بالمحافظة

الخميس، 07 فبراير 2019 10:13 م
جامعة سوهاج تناقش آلية دعم الصناعات والأنشطة الزراعية بالمحافظة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمودمقبول
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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، جلسة حوارية عن الدعم الفني والتمويلي لأنشطة الزراعة والتصنيع الزراعى والغذائى المستدام والصناعات المرتبطة بها داخل المحافظة.

وقال عزيز إن الهدف من الجلسة تحديد تحديات واحتياجات قطاع التصنيع الزراعى والغذائى المستدام وذلك من الجانب الفني والمالي، والوقوف على أهم المعوقات وأوجه القصور التي تواجه هذا القطاع، مضيفاً أنه تم مناقشة أنشطة الدعم المختلفة التى تقدمها الجامعة وغيرها من الجهات الصناعية والشركات العاملة في المحافظة.

 


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