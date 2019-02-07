"تعليم كفر الشيخ" ينهى الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم وجميع المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني بمتابعة وقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد مدارس كفر الشيخ التي ستستقبل الطلاب في اليوم الأول السبت الموافق 9 فبراير الجاري، 274 مدرسة، منهم 149 مدرسة إبتدائي، و91 مدرسة إعداية، 5 مدارس ثانوية، و5 مدارس زراعيه، و5 مدارس صناعية، و19 مدرسة تجارية.

وعدد المدارس التي ستستقبل الطلاب يوم الأحد المقبل 2119 مدرسة في مراحل التعليم المختلفة، "ثانوية عامة، وفنية، وإعدادية، وابتدائية، وتربية خاصة، ومدارس الفصل الواحد"، على مستوى 13 إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع مدارس المحافظة بجميع المراحل التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى والذى يبدأ صباح السبت 2019/2/9 في بعض المدارس، ويبدأ في كل المدارس يوم الأحد المقبل.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها وجهت خلال اجتماع عقدته بحضور مديري الإدارات التعليمية بضرورة الإنتهاء من جاهزية المدارس من حيث استلام جميع المدارس الكتب المدرسية وإنهاء كافة أعمال الصيانة والنظافة العامة للمدارس وتهيئة المقاعد ونوافذ الفصول، مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام بوابات المدارس واتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، وغلق بوابات المدارس أثناء اليوم الدراسي.

ووجهت وكيل الوزارة، مدراء الإدارات بتوزيع القيادات والمتابعين والموجهين لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الأول بحضور طابور الصباح وحتى آخر اليوم بجميع مدارس الإدارات، مشددة بمنع الغياب مع بداية الدراسة في النصف الثاني.

وأكدت وكيل الوزارة أن المدارس استعدت لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ستبدأ بداية الفصل الدراسي الثاني، في ظل توجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمسح الطبي لطلاب المدارس الثانوية منهم 95 مدرسة ثانوية، و56 مدرسة تعليم فني، وأن المستهدف من الحملة 140 ألف طالب وطالبة، وستبدأ الحملة في 9 فبراير الجاري، ويُشترط موافقة ولي أمر الطالب وتوقيعه على اقرار تم توزيعه بالمدارس، مؤكدة أن مبادرة الـ100 مليون صحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية الرئيس للشعب المصري، لعلاجهم من الأمراض والإطمئنان على صحتهم.

وكانت وكيل الوزرة قد افتتحت معرضاً خيرياً "شتاء دافئ" لتوفير الملابس للطلاب المحتاجين مجاناً، بالمدرسة الجديدة للبنات التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ ضم 4 آلاف قطعة ملابس، كما تم توزيع ملابس على أولياء أمور الطلاب المحتاجين بالمدرسة الإعدادية بغرب مدينة كفر الشيخ، وعلى عدد من الطلاب وأولياء أمورهم بالمدارس المجاورة لها بالتعاون مع المجتمع المدني وسيتم تعميم التجربة بكل الإدارات التعليمية للمرة الثانية.

كما عقدت كشك، اجتماعا حضره مديرو الإدارات التعليمية، وعدد من المسئولين في الإدارات التعليمية، لتوجيههم بإتباع التعليمات الواردة من الوزارة وتوجيهات معالي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والخاص بإحتياجات مدارس الإدارات من تخصصات متعددة.

وأكدت وكيل الوزارة لمديري الإدارات بوجوب اتباع تعليمات الوزارة بشأن التعاقدات وتلت التعليمات الخاصة بالتعاقدات، واحتياجات كل إدارة تعليمية من تخصصات في كل مراحل التعليم العام أو التعليم الفني، والمهام التي يقوم بها أعضاء اللجان، كما وجهت الأستاذة الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة بنشر التعليمات الخاصة بالتعاقدات، ونشر رابط موقع التقديم، والشروط الخاصة بالتعاقد.