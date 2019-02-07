video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بنى سويف" تعلن حاجتها لمعلمين بعقود مؤقتة.. تعرف على الشروط

الخميس، 07 فبراير 2019 01:35 م
"تعليم بنى سويف" تعلن حاجتها لمعلمين بعقود مؤقتة.. تعرف على الشروط طارق شوقى- وزير التربية والتعليم
بنى سويف- هانى فتحى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة بني سويف حاجة مديرية التربية والتعليم لشغل وظائف لسد العجز عن طريق التعاقدالمؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019،وذلك في ضوء احتياجات الإدارات التعليمية.

وحسب بيان صادر عن محافظة بنى سويف فإن الشروط المطلوبة:

 1ـ أن يكون المتقدم  حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي بالإضافة إلى دبلوم  تربوي للوظيفة المتقدم عليها

2ـ أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء تعاقد أو تعيين

3ـ الأ يكون المتقدم قريباً لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية أوالإدارة التعليمية  حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو صهراً

4ـ أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة

5ـ ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد عليه اعتباره

6ـ أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة  التعليمية المتقدم على وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ الإعلان ، فضلا عن اجتيازه المقابلة الشخصية

كما حدد الإعلان المستندات المطلوبة للتقدم للإعلان وهي:

1ـ أصل المؤهل + صورة منه                  2ـ المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها (ماجستير – دكتوراه)

3ـ شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر)               4ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية  حتى ديسمبر 2019

5ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة                  6ـ صحيفة حالة جنائية حديثة

7ـ قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة   

8ـ أن يكون لائق طبياً بموجب شهادة  طبية صادرة من مستشفى حكومي

9ـ الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

10ـ ما يثبت إقامة المتقدم  للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية  على زظيفة بها لمدة سنة على الأقل  سابقة لتاريخ الإعلان

ويتم التقدم للإعلان عن طريق لينك الموقع الإليكتروني http://tempcontract.emis.gov.eg

يتم تقديم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه + صورة استمارة التقديم الإليكترونية للإدارة التعليمية التابع لها الشخصص ، وذلك في موعد أقصاه  أسبوع من تاريخ الإعلان اعتباراً  من اليوم الخميس الموافق الـ 7 من فبراير 2019، على أن يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإليكتروني


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم بني سويف تهدى المحافظ درع نجاحها في تنفيذ مشروع education 2.0

صور.. "تعليم بنى سويف" تنظم مهرجان شمال الصعيد للموهوبين

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

تعليم بنى سويف




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة