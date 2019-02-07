"تعليم بنى سويف" تعلن حاجتها لمعلمين بعقود مؤقتة.. تعرف على الشروط

بنى سويف- هانى فتحى

أعلنت محافظة بني سويف حاجة مديرية التربية والتعليم لشغل وظائف لسد العجز عن طريق التعاقدالمؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019،وذلك في ضوء احتياجات الإدارات التعليمية.

وحسب بيان صادر عن محافظة بنى سويف فإن الشروط المطلوبة:

1ـ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم عليها

2ـ أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء تعاقد أو تعيين

3ـ الأ يكون المتقدم قريباً لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية أوالإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو صهراً

4ـ أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة

5ـ ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد عليه اعتباره

6ـ أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم على وظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ الإعلان ، فضلا عن اجتيازه المقابلة الشخصية

كما حدد الإعلان المستندات المطلوبة للتقدم للإعلان وهي:

1ـ أصل المؤهل + صورة منه 2ـ المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها (ماجستير – دكتوراه)

3ـ شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر) 4ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى ديسمبر 2019

5ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة 6ـ صحيفة حالة جنائية حديثة

7ـ قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة

8ـ أن يكون لائق طبياً بموجب شهادة طبية صادرة من مستشفى حكومي

9ـ الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث

10ـ ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية على زظيفة بها لمدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان

ويتم التقدم للإعلان عن طريق لينك الموقع الإليكتروني http://tempcontract.emis.gov.eg

يتم تقديم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه + صورة استمارة التقديم الإليكترونية للإدارة التعليمية التابع لها الشخصص ، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الـ 7 من فبراير 2019، على أن يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإليكتروني