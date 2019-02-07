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تعرف على تفاصيل التخصصات المطلوبة لشغل وظائف المعلمين بالبحيرة (صور)

الخميس، 07 فبراير 2019 12:14 م
تعرف على تفاصيل التخصصات المطلوبة لشغل وظائف المعلمين بالبحيرة (صور) د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب التقديم لشغل وظائف المعلمين عن طريق التعاقد المؤقت بداية من اليوم الخميس، وذلك لسد العجز فى عدد من التخصصات التعليمية.
 
من جانبه، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن التقديم لهذه الوظائف الجديدة سيكون إلكترونيا عبر الإنترنت، مضيفًا أن المستندات الورقية واستمارة التقدم الإليكترونية ستقدم إلى الإدارات التعليمية خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.
 
وينشر "اليوم السابع" كافة شروط التعاقد الجديدة محددة بشكل واضح وكذلك التخصصات المطلوبة، كالتالى:
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (1)
 

إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (2)
 
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (3)
 
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (4)
 
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (5)
 
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (6)
 
إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (7)
 

إعلان وظائف المعلمين فى البحيرة (8)
 
 

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