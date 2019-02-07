تعرف على أجندة وأولويات عمل مصر خلال رئاستها لـ"الاتحاد الإفريقي"

كتبت هند مختار

كشف المستشار محمد خاطر عضو دبلوماسي في مكتب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التجمعات والمنظمات الإفريقية أولويات رئاسة مصر في الاتحاد الإفريقي، خلال رئاستها للاتحاد.

وقال في كلمته خلال مؤتمر إطلاق مختصر موسوعة "التاريخ العام لإفريقيا"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم 10 فبراير الجاري.

ولفت إلى أن مصر اختيرت لرئاسة "الاتحاد" في توقيت دقيق تتزايد فيه تساؤلات وأطروحات القارة الأفريقية، حيث تمتزج آمال وتطلعات تحقيق الاستقرار والبناء والأمن والتنمية، مع تطورات اقتصادية وسياسية فريدة في تاريخ القارة، وتحديات وتهديدات هامة فرضتها ضعف مؤسسات الدول في مناطق مفصلية في القارة.

وأشار إلى أن القارة تواجه تحديات أخرى مثل الإرهاب، والتطرف الديني والعرقي، والجريمة المنظمة، مما يحرم أبناء القارة من مواردها ويدفع شبابها لهجر قارتهم للبحث عن مستقبل مجهول في مغامرة غير محسوبة في اغلب الأحيان، مما يفرغ القارة من أبنائها المتميزين، مشيراً لأن عام 2019 سيكون عام للاجئين والنازحين والهجرة.

ولفت المستشار محمد خاطر، إلى أن أجندة عمل مصر للاتحاد الإفريقي خلال رئاستها له تتضمن أولويات الاتحاد المتفق عليها بالفعل، وتسخير مصر لإمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب والدول الافريقية.

وأوضح أن مصر ستعمل على التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، ودخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، وضمان الشروع مباشرة في التطبيق الفعلي للاتفاقية لتحقيق تحرير حقيقي للتجارة في القارة، والتكامل الاقتصادي باتجاه الهدف الرئيسي المتمثل في إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية، والعمل على خلق تحالفات للاستثمار في البنية التحتية الرائدة في إفريقيا.

وأشار إلى أن مصر ستعمل على توفير عمل وتعظيم العائد من الشباب الافريقي باعتبار افريقيا اكثر قارة في العالم شبابا، وتطوير منظومة التصنيع الافريقية، والقيمة المضافة للمشروعات، واصلاح مجلس الامن والسلم الافريقي، وتعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب، ومنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات الافريقية والانخراط في دور اكثر فاعلية في تلك النزاعات، بالتزامن مع العمل على الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، وستعمل على إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتانية والدقيقة لبناء توافق صلب مبني على الدراية بعملية الإصلاح، والإصلاح الإداري ومنظومة التوظيف لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.

ولفت إلى أن أولويات مصر أيضاً تتضمن مد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع افريقيا، كما ستقوم مصر بدعم الفعاليات الثقافية مثل مهرجانات السينما وفعاليات القراءة والرواية والشعر وإقامة أسابيع ثقافية ثنائية، ودعم المواهب الافريقية والرياضة الافريقية.

وأوضح: " سيبدأ العمل على تعميق الحوار الاستراتيجي مع جامعة الدول العربية وخطة عمل افريقية 2019_ 2021 لخلق مشاريع مشتركة عابرة للحدود تسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين ودول العالم المهتمين بالاستثمار في أفريقيا في مختلف المجالات وتفعيل التبادل الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات".