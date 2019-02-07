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ترامب يهاجم تحقيق الكونجرس الجديد عنه ويعلق: الديمقراطيون أصابهم الجنون

الخميس، 07 فبراير 2019 02:17 م
ترامب يهاجم تحقيق الكونجرس الجديد عنه ويعلق: الديمقراطيون أصابهم الجنون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساعى الديمقراطيين فى الكونجرس لملاحقته بتحقيق جديد حول ما إذا كانت مصالحه المالية قد قادت سياساته.

 

وقال ترامب فى تغريدة له على تويتر قبل قليل: "الآن يعلن شيف (آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب) وبعد عدم العثور على أى تواطؤ مع الروس، أنه سيبحث فى كل جوانب حياتى، المالية والشخصية، حتى على الرغم من أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك.. لم يحدث هذا من قبل أبدا.. مضايقة رئاسية غير محدودة".

 

وأضاف ترامب فى تغريدة ثانية قائلا: "إن الديمقراطيين ولجانهم قد أصابهم الجنون، لم يفعل الجمهوريون هذا من قبل أبدا بالرئيس أوباما، ولن يكون هناك وقت لإدارة الحكومة. لقد سمعت أن رؤساء لجان أخرى سيقون بالأمر نفسه، ويسرقون حتى من يعملون فى البيت الأبيض استمرار الاضطهاد".

 

وكان أدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى، قد أعلن عن إجراء لجنته تحقيقا واسعا  يتجاوز قضية التدخل الروسى ليبحث ما إذا كانت المصالح المالية لترامب تقود تصرفاته.

 

وقال شيف، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، إن التحقيق سيسمح لهم بالتحقق من أى مزاعم ذات مصداقية بأن المصالح المالية أو أية مصالح أخرى تقود عملية اتخاذ القرار للرئيس ترامب أى من أعضاء إدارته.

 

وأشار شيف فى بيان إلى أن التحقيق سيشمل التحقيق المستمر فيما قامت به روسيا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والاتصالات بين موسكو وفريق ترامب، وأيضا دراسة ما إذا كانت هناك أى أطراف أجنبية سعت لأن يكون لها نفوذ مادى أو غيره على ترامب وعائلته أو مساعديه.

 

وقام إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكى بإعادة نشر تغريدة والده، معلقا بالقول "لو لم تسطع التشريع، قم بالمضايقة.. هذا خطأ للغاية. على الكونجرس أن يوقف هذا الهراء ويعود للعمل، فقد سئمت أمريكا من عجزكم".

 

 


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