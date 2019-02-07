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ترامب يرشح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولى خلفا لجيم يونج كيم

الخميس، 07 فبراير 2019 05:10 ص
ترامب يرشح ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولى خلفا لجيم يونج كيم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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رشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أحد منتقدى البنك الدولى ديفيد مالباس لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التى تقدم قروضا، لمشاريع التنمية فى العالم، بهدف الحد من الفقر فى العالم، ولذك خلفا لـ"جيم يونج كيم" الذى أعلن استقالته مطلع العام.

وقال ترامب، وفقا لراديو (سوا) الأمريكى، الخميس، إن مالباس "رجل استثنائى .. إنه الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد الأهمية".

وديفيد مالباس البالغ من العمر 62 عاما هو أحد كبار المسؤولين فى وزارة الخزانة، ويعد خيارا مثيرا للجدل، ولكن فى حال حصل الرئيس الأمريكى على تأييد أغلبية الأعضاء فى البنك ولاسيما الدول الأوروبية لتعيينه، فستكون لديه الفرصة لإعادة رسم سياسة البنك.

من جهته، قال مالباس تعليقا على ترشيحه "هذا شرف كبير لي"، معربا عن أمله فى المساهمة فى جهود دمج النساء فى الاقتصاد.

وأضاف : "أنا متفائل جدا بأننا نستطيع أن نحقق نموا فى الخارج سيساعدنا على محاربة الفقر المدقع وزيادة الفرص الاقتصادية للدول النامية".

ولم يكشف بعد عن مرشحى الدول الأخرى الأعضاء فى البنك، علما بأن الترشيح للمنصب يبدأ رسميا اليوم وسيكون أمام المتنافسين حتى 14 أبريل القادم لتقديم ملفاتهم، على أن يعلن اسم الرئيس الجديد بحلول منتصف أبريل.

من ناحيته، أكد البنك الدولى ومقره واشنطن التزامه ضمان "عملية اختيار شفافة ومفتوحة تستند إلى الجدارة" على أن ينشر قائمة المرشحين الثلاثة الأوائل لدى انتهاء فترة الترشيح.

كما وعد باختيار المرشح وفق معايير موضوعية: أن تكون لديه تجربة قيادية راسخة، وتجربة فى قيادة منظمة دولية كبيرة، وحس دبلوماسى ويتحلى بالنزاهة.

 


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ديفيد مالباس

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جيم يونج كيم




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