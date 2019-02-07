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تجديد حبس مدرسة 15 يوما لابتزازها شخصا بفيديوهات جنسية له

الخميس، 07 فبراير 2019 03:59 م
تجديد حبس مدرسة 15 يوما لابتزازها شخصا بفيديوهات جنسية له محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس مٌدرسة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بابتزاز شخص يحمل جنسية دولة عربية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
 
وكان بلاغ ورد لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، من شاب يحمل جنسية دولة عربية يدعى "ع.ج" 38 سنة، يفيد تعرضه للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن المتهم يرسل له مقاطع فيديو جنسية له كانت على هاتفه الشخصى، الذى فقده قبل أيام من واقعة الابتزاز.
 
وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن المتهمة تدعى "ع.ع" 40 سنة مدرسة ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، وبإخطار العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يوما.
 
 

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