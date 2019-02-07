تأخر إقلاع 12 رحلة دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 12 رحلة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.



وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أن رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة طيران الإمارات 926 المتجهة إلى الشارقة ساعة ونصف لظروف، بالإضافة إلى تأخر رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة شركة أير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لعطل فنى، وتأخر رحلة الاتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبى ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط تأخرت ساعة ونصف لتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لسوء الأحوال الجوية هناك، وتأخر رحلة اير فلوت الروسية 401 المتجهة إلى موسكو ساعة ونصف لتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 995 المتجهة إلى تورنتو ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الألمانية 581 المتجهة إلى فرانكفورت ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 510 المتجهة إلى الكويت لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.