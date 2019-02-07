بولتون: سندرس رفع العقوبات عن قادة جيش فنزويلا إذا ساندوا جوايدو

واشنطن(رويترز)

قال جون بولتون مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستدرس رفع العقوبات عن كبار ضباط الجيش الفنزويلى إذا اعترفوا بحكومة خوان جوايدو الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال بولتون على تويتر الليلة الماضية أن الولايات المتحدة ستنظر فى رفع العقوبات عن أى ضابط كبير فى الجيش الفنزويلى "يساند الديمقراطية ويعترف بالحكومة الدستورية للرئيس خوان جوايدو. وإذا لم يحدث ذلك فسيتم إغلاق الدوائر المالية الدولية بالكامل".

واعترفت واشنطن بجوايدو وحذت دول آخرى حذوها مما زاد الضغوط على الزعيم الفنزويلى نيكولاس مادورو الذى أعيد انتخابه العام الماضى فى انتخابات اعتبرها كثيرون مزورة.

وباستثناء ضابط كبير اعترف بجوايدو فى مقطع فيديو وناشد آخرين فى الجيش أن يفعلوا نفس الشىء، فإن معظم قادة الجيش الفنزويلى ما زالوا على تأييدهم لمادورو.