انفجار للغاز داخل منجم للفحم فى جنوب إفريقيا

جوهانسبرج /أ ش أ/

وقع انفجار للغاز داخل منجم للفحم شرق مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، أدى إلى محاصرة نحو 22 شخصا تحت الأرض .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، الليلة، أن قرابة 42 شخصا كانوا يحاولون - فيما يبدو - دخول المنجم لسرقة كابلات الكهرباء، غير أن الانفجار أدى إلى محاصرة 22 منهم ، فيما تمكن 20 آخرون من النجاة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمال المنجم الأصليين المعروف باسم "جلوريا " انقطعوا عن العمل منذ ديسمبر الماضى لعدم الحصول على رواتبهم، وتركوا المنجم بلا حراسة.