video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار للغاز داخل منجم للفحم فى جنوب إفريقيا

الخميس، 07 فبراير 2019 05:49 ص
انفجار للغاز داخل منجم للفحم فى جنوب إفريقيا انفجار بمنجم للفحم
جوهانسبرج /أ ش أ/
إضافة تعليق

وقع انفجار للغاز داخل منجم للفحم شرق مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، أدى إلى محاصرة نحو 22 شخصا تحت الأرض .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، الليلة، أن قرابة 42 شخصا كانوا يحاولون - فيما يبدو - دخول المنجم لسرقة كابلات الكهرباء، غير أن الانفجار أدى إلى محاصرة 22 منهم ، فيما تمكن 20 آخرون من النجاة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمال المنجم الأصليين المعروف باسم "جلوريا " انقطعوا عن العمل منذ ديسمبر الماضى لعدم الحصول على رواتبهم، وتركوا المنجم بلا حراسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيكى يهبط 0.30% فى بداية التعامل بطوكيو

انفجار للغاز

منجم للفحم

جنوب إفريقيا




لا تفوتك
التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحريات مكفولة

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

اشتعال أزمة هدف إنبى فى مباراة الأهلى.. النادى البترولى يطالب بإعادة اللقاء ويشكو الصباحى رسميا.. أحمد الشناوى يؤكد أن الهدف سليم.. وعصام عبد الفتاح يتحدى: لو أثبت الفيفا أن قرار الحكم خاطئ سأتنحى فورا

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

سوبر كورة.. فيديو يكشف عنصرية جماهير وست هام ضد محمد صلاح

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة