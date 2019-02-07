اليوم.. آخر موعد لحجز قطع الأراضى التجارية والترفيهية بمشروع "بيت الوطن"

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتحويل المبالغ المالية من الخارج وذلك لحجز قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج.

وأكد المهندس خالد عباس، أنه لن يتم النظر إلى أية تحويلات ترد قبل أو بعد الفترة المُحددة، موضحا أنه تم تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز (www.nuca.gov.eg)، اعتبارا من الساعة 12 مساء الإثنين 28/1/2019.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه بالنسبة للعملاء الذى قاموا بالتحويل بالمرحلة السادسة، ويرغبون فى حجز قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، عليهم استكمال سداد الدفعة المُقدمة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، مع ضرورة إرسال طلب على البريد الإلكترونى الخاص بالموقع (info@mhousing.gov.eg)، طبقا للنموذج المذكور على الموقع، مشيرا إلى أنه يرجى من الراغبين فى الحجز التأكد من كتابة كود الحجز بالتحويلات.

وقال المهندس خالد عباس، إنه سبق أن وافق مجلس الوزراء على طرح قطع الأراضى التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقا للوائح السارية بالهيئة، موضحا أن الطرح سيكون بالجنيه المصرى، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى.

وأضاف أن الشروط العامة تتضمن، أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون الحاجز فردا، أو شركة مصرية قائمة، أو تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، فيما عدا أراضى المدارس يتم تخصيصها للشركات فقط، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل فى حال عدم الاحتياج لاستكمال مبلغ الدفعة السابق إرسالها وذلك للحصول على أولوية ضمن مبالغ التحويل، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم فى إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدى بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزى المصرى، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد 10% دفعة مقدمة، و10% خلال 45 يوما من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكترونى، و10% عند الاستلام، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية، ويتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حالة تأخر سداد أى من الدفعات المذكورة عن الموعد المُحدد سيتم إلغاء التخصيص.