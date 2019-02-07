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الهجرة تشكر مأمور قسم الدرب الأحمر لجهوده فى الوصول لأسرة المواطن فاقد الوعى

الخميس، 07 فبراير 2019 05:11 م
الهجرة تشكر مأمور قسم الدرب الأحمر لجهوده فى الوصول لأسرة المواطن فاقد الوعى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أعربت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكرها لمأمور قسم الدرب الأحمر، ولأبناء الجالية المصرية فى الكويت؛ لسرعة استجابتهم والتواصل السريع لأسرة المواطن «طه عوض عبد الغنى عثمان» بحى الدرب الأحمر بالقاهرة حيث تم إبلاغهم، بحالته حيث تم حجزه بالرعاية المركزة بمستشفى الفروانية بالكويت؛ على إثر إصابته بنزيف حادّ فى المخ، عند ركوب طائرة العودة.

 

وفور نشر البيان تم التوصل أيضا لأخته بالكويت، والتى قامت بزيارته مع عدد من زملائه، كما أجرت الوزارة اتصالا بعائلته، لطمأنتهم والتأكيد على وقوف الجالية بالكويت مع المواطن المصاب.

 

وفى هذا الصدد، تؤكد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها لا تألو جهدا فى التواصل مع المصريين بالخارج، وتؤكد على الروح التى تجمع المصريين بالخارج وتكاتفهم، داعية الله ان يشفى المواطن

 

 


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