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الشرطة البريطانية تشتبه فى متورط جديد بقضية تسميم سكريبال

الخميس، 07 فبراير 2019 03:15 م
الشرطة البريطانية تشتبه فى متورط جديد بقضية تسميم سكريبال سكريبال
لندن (أ ش أ)
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أعلنت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية، اليوم الخميس، أنها تواصل العمل للوصول لمشتبه به جديد فى قضية حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته الذى وقع فى مدينة سالزبورى البريطانية فى مارس الماضى.

وقالت الشرطة -فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن فريق التحقيقات يواصل تتبع مسارات التحقيق لتحديد أى مشتبه به جديد قد يكون متورط فى تنفيذ الحادث.

وأدلت الشرطة بهذه التصريحات لـ(تاس) ردًا على طلب بالتعليق على ما نشرته صحيفة (التليجراف) البريطانية أمس عن بحث الشرطة البريطانية عن مشتبه به ثالث فى القضية.

وأعربت شرطة سكوتلاند يارد عن عدم استعدادها لمناقشة مزيد من تفاصيل التحقيق الجارى.

يُذكَّر أن النيابة العامة البريطانية اتهمت الروسيين ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، سبتمبر الماضى، بالتورط فى تسميم سكريبال وابنته.

وأفادت (التليجراف) بأن المحققين البريطانيين يشتبهون فى موظف بجهاز المخابرات العسكرية الروسى يحمل الاسم المستعار "سيرجى فيدوتوف".

وبحسب الصحيفة، حاول فيدوتوف السفر لموسكو مع المشتبه بهما الآخرين، إلا أنه أخذ حقيبة سفره فى اللحظة الأخيرة وظل فى بريطانيا.

 


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سكريبال

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