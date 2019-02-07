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السكة الحديد: تعليمات جديدة لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات مجانا

الخميس، 07 فبراير 2019 09:00 ص
السكة الحديد: تعليمات جديدة لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات مجانا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أصدرت هيئة السكة الحديد منشورا جديد يخص مرضى السرطان ومرافقيهم، معلنة بدء استخراج كارت ذكى "مميكن" لمرضى السرطان لاستقلال القطارات بها مجانا وكذلك مرافقيهم، وذلك بدلا من الكروت الورقية اليدوية، على أن تسمح هذه الكروت للمريض والمرافق له باستقلال القطارات العادية والمكيفة درجة ثانية مجانا، من محل إقامتهم حتى مراكز علاجهم والعكس.

وأكدت هيئة السكة الحديد فى منشورها، أن الكارت الذكى لمريض السرطان ومرافقه صالحيته عام من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، على أن يكون المرافق فى نفس الدرجة من القطار إذا كانت حالته تستدعى، على أن يتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر للمريض والمرفق قبل 15 يوما من السفر.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن تصاريح السفر (الكروت الذكى) تستخرج من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالدور الرابع بمجمع السكة الحديد فى رمسيس، شرط تقديم المستندات المطلوبة المتمثلة فى  تقرير طبى من مركز العلاج موجهة لهيئة السكة الحديد وصورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وعدد 2 صورة شخصية لولى الأمر.

 

 


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تذاكر مجانية لمرضى السرطان

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