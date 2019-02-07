السجن 6 سنوات للزوجة المتهمة بتعذيب ابن زوجها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل لتعذيبها نجل زوجها الطفل والشروع في قتله، بالسجن6 سنوات، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 30000 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، ليوم 19 أكتوبر، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد وصول الطفل " السيد ع إ" للمستشفي العام مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

وتبين من التحريات قيام " صباح م ع أ" 32 سنة ربة منزل مقيمة كفر العكل ديرب نجم، بإرتكاب الواقعة، وهي زوجة والد الطفل قيامه بتعذيبه والشروع في قتله، تم القبض عليها وإحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.