السجن 5 سنوات لأمين شرطة وشقيقيه لشروعهم فى قتل جارهم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الخميس، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، و3 خفراء بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل مواطن جارهم بسبب مشاجرة بينهم لوقوف سيارته أمام منزل أمين الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكي، وعضوية المستشارين طارق النفراوي، ومحمد سراج، وسكرتاية فلبس صبحي.

تعود أحداث القضية، ليوم 31 مارس، من سنة 2015، عندما تلقى اللواء مليجي فتوح، مدير أمن الشرقية إخطارا ، من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد وصول " فايد س" و" حسين م" مقيمان قرية برامكيم ديرب نجم الأول مصاب بأعيرة نارية والثاني طعنات، للمستشفي العام بديرب نجم.

وتبين من التحريات قيام كل من " سراج س ا " " 36 سنة أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة ومقيم مركز ديرب نجم و شقيقيه " إبراهيم س ا " 30 عاما خفير نظامي ومقيم برمكيم مركز ديرب نجم و" ناجي س ال " 27 عاما خفير نظامي مقيم بمركز ديرب نجم ،، بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما لوقوف سيارة المتهم الأول أمام منزل أمين الشرطة تم القبض علي المتهمين ، تم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.