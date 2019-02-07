السجن المؤبد "لخفير" قتل طفلا من أجل سرقته فى التبين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة "خفير" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طفل من أجل سرقته بالتبين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين و محمد شعبان و ممدوح محمود بكرى، وأمانة سر علاء حمزة، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم رضا محمد حسني محمد الأزهرى "خفير"، تهمة قتل المجني عليه مصطفي أبو بكر عبد الفتاح محمد عمدا، وذلك بأن سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سكين"، إثر مقاومته له إبان ارتكاب جناية السرقة، فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله كون المجني عليه طفلا.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليه مصطفي أبو بكر عبد الفتاح محمد.