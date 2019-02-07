الخارجية الروسية: تهديد واشنطن بالتدخل العسكرى فى فنزويلا انتهاك

رويترز

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس بيان الولايات المتحدة عن احتمال التدخل العسكرى فى فنزويلا، ووصفته بأنه يمثل انتهاكا لمعايير الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "ما زالت الإشارات تأتى من واشنطن عن إمكانية استخدام سيناريو القوة من أجل الإطاحة بالسلطات الشرعية، بما فى ذلك من خلال الغزو العسكرى المباشر. ويتحدثون عن هذا مباشرة فى البيت الأبيض".

وتابعت: "أود أن أذكر بأن هذا النوع من التصريحات من فم المسؤولين الأمريكيين هو انتهاك مباشر للمادة 2 من الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، والذى يأمر جميع أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع فى علاقاتهم الدولية من التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".

وأضافت زاخاروفا "اتفقوا فى واشنطن على التهديد بالعقوبات المباشرة ضد العسكريين الفنزويليين الذين ما زالوا موالين للحكومة الشرعية... من ناحية يشير هذا إلى عقوبات محتملة، ومن ناحية أخرى يشير إلى مكافأة محتملة".