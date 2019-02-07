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الجمعيات الأهلية بالقاهرة: 50 جمعية تشارك فى مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 07 فبراير 2019 02:00 ص
الجمعيات الأهلية بالقاهرة: 50 جمعية تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" اتحاد الجمعيات الأهلية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور عز فرغل رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة ، أن ما يقرب من 50 جمعية أهلية بالقاهرة والتى تزيد ميزانيتها عن 5 مليون جنيه، ستشارك فى مبادرة "حياة كريمة" ، لافتا إلى أنه تم توفير نصف مليون جنيه لشراء دراجات بخارية مجهزة للمعاقين، وسيتم توزيعها اليوم بحديقة الأزهر على المستحقين.

وأضاف رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة ، لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم تفعيل المبادرة بالعاصمة على عدة مستويات الأول الاهتمام بذوى الاعاقة ثم تجهيز العرائس الغير قادرة 50 عروسة، ثم تنظيم قوافل علاجية للمناطق الأكثر احتياجا خاصة العشوائية والشعبية، ثم تقديم خدمات للمرأة المعيلة كتمويل مشروعات أو تدريب على الخياطة أو الأعمال اليدوية لتكون مصدر دخل ثابت لها، مع مرعاة شمول كل الأحياء.

وأوضح فرغل أن هناك عدد من المناطق التى سيتم التركيز عليها فى العاصمة منها شبرا وروض الفرج والساحل ومناطق بحدائق القبة ومنشاة ناصر ومناطق أخرى مشيرا إلى أن بعض الجمعيات ستقدم خدمات تتناسب مع نشاكها مثل تنظيم قوافل علاجية وذلك بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والمحافظة.

وقال فرغل إن اللجنة التى تم تشكيلها من المحافظ لمتابعة تنفيذ المبادرة تضم 5 من  الجمعيات الاهلية ورئيس الاتحاد الإقليمى ومدير تضامن القاهرة وممثل للمحافظة ، وسيتم الاجتماع دوريا للتنسيق وتوفير الاعتمادات المالية.

وأشار رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة ، أنه سيتم مراعاه توفير فرص لتدريب الشباب ووتأهيلهم خاصة الأماكن الاكثر احتياجا، والإهتمام بالارامل والمطلقات، وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

 
 
 

 


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