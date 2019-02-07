"التموين" تستعين بمنتجات النرويج واليابان وأيسلندا لتوفير الأسماك بالمنافذ

كتب مدحت وهبة

تستعين وزارة التموين ممثله فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنتجات الأسماك من عدة دول وكذلك توفير الأسماك الطازجة من سوق العبور وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان لطرح هذه المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتحصل وزارة التموين والتجارة الداخلية على منتجات الأسماك حاليا من عدده مناشئ مثل منتجات اليابان والنرويج وايسلندا، حيث يتم طرح الأسماك بسعر 21جنيه لكيلو " البلطى شبار أسوان" وكذلك طرح البلطى البلدى عدد 2 سمكه للكيو بسعر 29 جنيه وطرح البورى عدد 2 سمكه للكيلو بـ55 جنيه وسمك مكرونه يابانى بـ 28 جنيه ومركونه ايسلندى بـ 29 جنيه ومكرونه نرويجى بـ 30 وسمك مكرونه أرمريكى بـ25 جنيه وفيليه باسا أبيض بـ53 جنيه وفيليه باسا أحمر بـ44 جنيه كما يتم طرح شوربه سى فود " عادية بسعر 38 جنيه وشوربه سى فود مخليه بسعر 43 جنيه وكذلك طرح كميات كبيلارة من السردين المستورد بسعر 16 جنيه للكيلو .

فيما ستقوم الوزارة بزيادة كميات منتجات الأسماك خاصة المملحة خلال الأيام المقبلة استعدادا لأعياد شم النسيم حيث سيتم زيادة كميات الرنجة والفسيخ بنسبة 20 % وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك من خلال السيارات المتنقلة لتخفيف العبء على المواطنين من خلال توفير المنتجات أولا بأول ، حيث تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك بإطلاق 7 سيارات حمولة السيارة 4 طن لبيع منتجات الاسماك والمواد الغذائية فى الميادين العامة بمحافظتى القاهرة والجيزة .

من جانبه أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " انه سيتم طرح كميات كبيرة من منتجات الاسماك بكافة أنواعها بمنافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى ، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، كما سيتم توفير منتجات الرنجه ذات أنواع جيده وكذلك منتجات الفسيخ نظرا لزيادة معدلات اقبال شراء المواطنين على هذه المنتجات خلال هذه الأيام.

وأضاف الدكتور محمد عاطف انه يتم حاليا طرح كميات كبيرة أيضا من اللحوم والدواجن المجمدة تصل إلى 80 طن يوميا فى فروع ومنافذ الشركة بجانب طرح الشركة العامة لتجارة الجملة المنتجات فى محافظات الوجه البحرى ، لافتا الى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة استمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار اقل من الأسواق الاخرى لتخفيف العبء على المواطنين.