البترول: 7 اتفاقيات بترولية جديدة و17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والشرقية

كتبت ـ أسماء أمين

قال مصدر مسئول بالبترول، إنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة، منها 5 اتفاقيات جديدة بجانب اتفاقية تنمية جديدة وتعديل اتفاقية مع 5 شركات عالمية خلال 2017 /2018، بحجم استثمارات 162.4 مليون دولار، إضافة إلى 65 مليون دولار منحة توقيع لا ترد لحفر 37 بئرا.

وأوضح المصدر، لـ" اليوم السابع"، أنه تم توقيع 6 اتفاقيات جديدة مع 4 شركات عالمية " اباتشى وأبكس وشل وترايدنت " على مساحة 18708 كيلومترات بحجم استثمارات بلغ 156.4 مليون دولار، إضافة إلى 64 مليون دولار منحة توقيع لا تسترد مع الالتزام بحفر 34 بئرا كحد أدنى، إضافة إلى توقيع تعديل اتفاقية لمنطقة بحث على مساحة 1584 كيلومترا بحجم استثمارات حوالى 6 ملايين دولار، مع الالتزام بحفر 3 آبار حد أدنى.

وأضاف المصدر، أنه تم توقيع 17 عقد تنمية، بالصحراء الغربية والشرقية مع 7 شركات عالمية "اباتشى وترانس جلوب وشل وميرلون والدولية وثروة وHBSI "، بحيث بلغ عقدين للزيت والغاز، و9 عقود غاز وعقد زيت وغاز مصاحب و5 عقود غاز.

ونوه المصدر أنه تم وضع 10 عقود تنمية على الإنتاج بالصحراء الغربية والشرقية بحيث بلغ نصيب اباتشى 4 عقود وعقدين لشركة ترانس جلوب وعقدين لشركة شل وعقد لكل من شركتى ثروة وHBSI.