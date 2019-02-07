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الخميس، 07 فبراير 2019 09:13 ص
خالد صلاح
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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية

الخميس، 07 فبراير 2019 09:03 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية البابا تواضروس
(أ ش أ)
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الشاملة لها وتزيينها بالأيقونات الطقسية.

شارك فى الصلاة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، التى أسست عام 1979.

وكان البابا الثانى قد ألقى عظته الأسبوعية الليلة الماضية من كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية

 


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