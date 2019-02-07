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الأمن الروسى يلقى القبض على 30 عنصرا من عصابة تزوير عملة فى 20 إقليما

الخميس، 07 فبراير 2019 10:20 ص
الأمن الروسى يلقى القبض على 30 عنصرا من عصابة تزوير عملة فى 20 إقليما الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت هيئة الأمن الروسية اعتقال 30 شخصاً من عصابة تعمل فى تزوير العملة فى 20 إقليماً روسياً، مشيرة إلى أنها تحقق فيما إذا كانت هذه العصابة متورطة فى تمويل الإرهاب.

وقالت الهيئة- فى بيان لها اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "ألقى القبض على 30 عنصراً من عصابة إجرامية عملت على بيع كميات كبيرة من العملة المزورة فى 20 إقليما".

وأوضح البيان أنه يتم التحقيق الآن مع المعتقلين لكشف ما إذا كانوا متورطين فى جرائم أخرى، بما فى ذلك تمويل الإرهاب.

 


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