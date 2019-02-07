الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد والصغرى بالقاهرة 11 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، تمتد الى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء و البحر الأحمر، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 7 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.