استقبال طلاب المدن الجامعية فى بنى سويف غدًا

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات بدءا من غد الجمعةالثامن من فبراير الجارى.

وأضاف منصور حسن، فى بيان له اليوم، أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب وطالبات كليات ومعاهد الجامعة للفصل الدراسي الثاني السبت القادم والذى يستمر 16 أسبوعا، وينتهي 30 مايو 2019.

وأشار إلى أن جميع الكليات والمعاهد انتهت من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني للأقسام العلمية والبرامج الجديدة وإعلانها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهم، كما تم مراجعة صيانة القاعات والمباني والأجهزة، وتجهيزات المعامل والمكتبات، والانتهاء من الصيانة الدورية للمدن الجامعية .

وتابع منصور حسن، الى أنه تم التأكيد على عمداء الكليات والمعاهد بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لإنتظام الدراسة من أول يوم دراسي، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية والفعاليات بجميع الكليات والمشاركة فيها على مستوى الجامعة والجمهورية، وضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب في موعد أقصاه منتصف شهر مارس المقبل.