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الخميس، 07 فبراير 2019 12:52 م
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إزالة برج مخالف بمدينة كفر الشيخ‏ على مساحة 800 متر

الخميس، 07 فبراير 2019 12:29 م
إزالة برج مخالف بمدينة كفر الشيخ‏ على مساحة 800 متر جانب من عملية الإزالة
كفر الشيخ _محمد سليمان
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قال المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قرر إزالة برج بشارع الخلفاء الراشدين بتقسيم المحافظة بمدينة كفرالشيخ، وتنفيذ قرار الإزالة رقم 661 لعام 2018.

وأضاف المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أنه تابع أعمال إزالة البرج، بالتعاون والتنسيق مع رجال الأمن بكفرالشيخ، مؤكداً أن البرج مقام على مساحة 800 متر.

 وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، قد أنذرت صاحب البرج بالتوجه إلى الوحدة لاستخراج التراخيص اللازمة لأعمال البرج أثناء بداية حفر الأساسات، إلا أن مالك البرج خالف إجراءات الترخيص وقام بالبناء وعمل أساسات البرج دون الحصول على ترخيص بالبناء.

وقد تم إنذار صاحب البرج أكثر من مرة، وأبلغت هيئة الآثار الجهات المعنية بالمخالفات الفنية ببناء البرج في هذا المكان، الأمر الذي وجه فيه محافظ كفرالشيخ، بإزالة البرج خلال 24 ساعة.

 


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