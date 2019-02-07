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إحالة المتهمين بذبح شابين انتقاما للشرف بقرية فى الشرقية للمفتى

الخميس، 07 فبراير 2019 01:36 م
إحالة المتهمين بذبح شابين انتقاما للشرف بقرية فى الشرقية للمفتى محكمة- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، بإحالة أوراق المتهمين بذبح شابين بقرية المنير، انتقاما للشرف، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 5 مارس للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور علي  كل من "م رع إ- 19 سنة"، وصديقه "من م س- 19 سنة"، مقيمان قرية المنير، دائرة مشتول السوق جثتين أثر إصابتهما بجروح قطعية، وإصابات وطعنات متفرقة.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، وضم كل من النقيب محمد فؤاد رئيس مباحث مشتول السوق، ومعاونه النقيب محمود الشاهد، برئاسة المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والرائد رائد ربيع، وكيل فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبتوجيهات العميد عمرو عبد الرءوف رئيس مباحث المديرية، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي.

وأسفرت التحريات عن قيام "محمد ر ع- 18 سنة" حلاق مقيم المنير، وصديقه "محمد ن ال م س- 17 سنة" عاطل، مقيمان قرية المنير، باستدراج المجني عليه الأول إلي مكان بعيد عن السكان، لمقابلته وأثناء حضور المجنى عليه كان برفقته صديقه، فقام المتهمان بطعنهما عدة طعنات متفرقة بالرقبة وجميع أنحاء الجسم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أقر في التحقيقات أنه قاما بمساعدة الحلاق في قتل الشابين، بسبب قيام المجني عليه الأول بإقامة علاقة مع شقيقته والحديث لشباب القرية عن علاقته معاها، واستخدما المتهمان في تنفيذ الجريمة سلاحا أبيض عبارة عن خنجرين، تمكن ضباط فريق البحث من تكثيف  التحريات وتم التوصل للمتهم الأول الحلاق وتم ضبطه مختبئا بأحد الأماكن ببلبيس، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات.


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