وول ستريت تفتح منخفضة بعد خطاب دونالد ترامب

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة قليلا اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى يقيم فيه المستثمرون التطورات ذات الصلة بمباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وخطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس دونالد ترامب ولم يطرح فيه أى مبادرات محددة بشأن السياسة الاقتصادية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 39.95 نقطة، أو ما يعادل 0.16 %، عند الفتح إلى 25371.57 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.65 نقطة، أو 0.10 %، إلى 2735.05 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.64 نقطة، أو 0.02 %، إلى 7400.44 نقطة عند الفتح.