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ولى عهد الأردن يشارك فى تمرين مكافحة الإرهاب مع الحرس الملكى الخاص البحرينى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 09:17 م
ولى عهد الأردن يشارك فى تمرين مكافحة الإرهاب مع الحرس الملكى الخاص البحرينى ولى عهد الأردن الأمير الحسين بالزى العسكرى
(أ ش أ)
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شارك ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فى تطبيق تمرين لمكافحة الإرهاب مع مجموعة من قوة الحرس الملكى الخاصة البحرينية، حيث أبرز مستوى الجاهزية العالية وما يتمتع به منتسبو الحرس الملكى من معنويات عالية وكفاءة وفعالية فى تحقيق الأهداف باستخدام الأسلحة المختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن تلك المشاركة جاءت خلال زيارة ولى العهد الأردنى للحرس الملكى البحريني، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها للمملكة، حيث كان فى استقباله النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، يرافقه فى الاستقبال اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وقائد قوة الحرس الملكى الخاصة المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي.

وأعرب ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية عن سروره بالمشاركة فى تطبيق تمرين لمكافحة الإرهاب، مشيدا بما شاهده من مستوى عال من الاحترافية لمنتسبى الحرس الملكي، مقدما الشكر لقائد الحرس الملكى البحرينى على حفاوة الاستقبال وجهوده فى الرقى بمستوى جاهزية الحرس الملكي.

من جانبه، أشاد قائد الحرس الملكى بالعلاقات الثنائية التى تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا على ما يبديه دوما ملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة، على تطوير التعاون مع الدول الصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مثمنا زيارة ولى عهد المملكة الأردنية للحرس الملكي، والتى تعتبر انعكاسا أصيلا للعلاقات البحرينية الأردنية الوثيقة.

 


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مكافحة الإرهاب

الحرس الملكى الخاص البحرينى




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