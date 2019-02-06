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وزير الداخلية الإيطالى: مادورو خارج عن القانون ويجوع ويسجن شعب فنزويلا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:33 م
وزير الداخلية الإيطالى: مادورو خارج عن القانون ويجوع ويسجن شعب فنزويلا وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالى، ماتيو سالفينى، الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بـ"الخارج عن القانون"، الذى جعل شعبه يتضور جوعا ويسجنه ويعذبه.
 
وقال سالفينى، زعيم حزب الرابطة حليف حركة خمس نجوم فى الائتلاف الثنائى الإيطالى الحاكم "آمل فى انتخابات حرة وديمقراطية فى أقرب وقت ممكن".
 
وأعلن سالفينى، فى أول هجوم مباشر على مادورو، خلافا لموقف خمس نجوم الرافض للاعتراف برئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد، عن قربه من الملايين، من ذوى الأصول الإيطالية والإيطاليين الذين يعيشون ويقاومون ويعانون فى فنزويلا.
 

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