نقابة الصيادلة تجتمع بـ"صحة النواب" لبحث إدراج مواد جديدة للمخدرات

كتبت آية دعبس

ناقش وفد من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، القائم بأعمال النقيب، مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة التصريحات المنسوبة لعدداً من أعضاء اللجنة حول تورط صيدليات بالاتجار فى المواد المخدرة، وشدد أعضاء اللجنة على أن التصريحات أسيىء فهمها ولم يتم اتهام الصيدليات بأنها المسئولة عن الإدمان، وأكدوا على تقديرهم للصيدليات التى تؤدى خدمة طبية للمواطنين.

وأوضحت نقابة الصيادلة، فى بيان، أن الوفد ضم كل من الدكتور صبرى الطويلة، الدكتورة منى المهدى، الدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتو أحمد زعلوك نقيب البحيرة، الدكتور مصطفى الوكيل، وأكدوا أن 7 آلاف و380 صيدلية يقوموا بصرف جدول السموم من الشركة المصرية لتجارة الأدوية من اجمالى ما يزيد عن 70 ألف صيدلية، والصيدليات غير مسئولة عن الادمان.

وأكدوا أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لإدراج بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية أو التى يتم استعمالها بشكل خاطئ فى جدول المخدرات وننتظر رد الوزارة.

وبخصوص تكليف الصيادلة دفعة 2017 وافقت اللجنة على مخاطبة رئيس مجلس النواب لوزيرة الصحة للمطالبة بتكليف كافة خريجى دفعة 2017 خاصة بعد اعلان وزارة الصحة عن قرار التكليف وتسجيل رغبات الصيادلة، ودعم القرار أعضاء لجنة الصحة الدكتور محمود سعد، الدكتور عبد العزيز حمودة، والدكتور إليزابيث شاكر، والدكتور معتز النجار ، كما شدد وفد النقابة عن أنه لا تفريط فى حق دفعة 2017 كاملة فى استلام التكليف .

كما تم خلال اللقاء مناقشة قرار 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلى وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين لجنة الصحة بمجلس النواب والادارة المركزية لشئون الصيدلة وشركات الأدوية ورابطة الموزعين لمعالجة الاثار السلبية لقرار 499 وعدم التزام الشركات ببند رفع هامش الربح .