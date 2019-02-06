نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.. برقم الجلوس

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على نتيجة الشهادة الإعدادية الكاملة لمحافظة الأقصر، وينشرها للطلاب برقم الجلوس، وذلك عقب إعتماد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018 / 2019.

وكان قد أعلن عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح بلغت 70.3% حيث تقدم لأداء الامتحان 16769 طالبا تغيب منهم 628 طالب وبلغ عدد الطلاب الناجحون إلى 11343 طالب، مضيفاً أن إدارة الزينية بها أعلى نسبة نجاح بنسبة 79.5% تليها إدارة الاقصر بنسبة 78.1% ثم إدارة اسنا التعليمية بنسبة نجاح 72.1% ثم إدارة الطود بنسبة 77.9% ثم إدارة ارمنت التعليمية بنسبة 68.7% ثم إدارة البياضية بنسبة 64.4% ثم إدارة القرنة 57.2%.