موجز أخبار 6.. غدا أمطار رعدية تصل حد السيول بسيناء والصغرى بالقاهرة 12 درجة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد أن غدا سيشهد أمطارا رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12 درجة، بالإضافة إلى إرشاد الرقابة الإدارية عن ما يقرب من 2.4 مليار جنيه من برامج الدعم النقدى.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.85٪

اعتمد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى "2018 ـ 2019"، بنسبة نجاح بلغت 82.85٪ .

صور.. المرور يكثف الخدمات وسيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمدينة نصر

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، من انتشار الخدمات المرورية بكافة الشوارع والميادين، لمنع ظهور أى كثافات مرورية للسيارات، وسط مراقبة جميع المحاور بكاميرات لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة، وتم رصد تراكمات مياه فى ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى دفعت بسيارات لسحب المياه.

صرف القاهرة يدفع بـ 80 شفاط لشفط مياه الأمطار من الشوارع

أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبري أن الشركة نشرت معداتها مع انطلاق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وفقا لخطتها التى تستهدف إزالة أى تجمعات مياه على المحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى حتى لا تؤثر على حركة المرور.

تعرف على توقعات طقس "الويك إند" وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة المقبلة "الويك إند" طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

المترو: نعمل بانتظام رغم التقلبات الجوية وتعليمات لمواجهة الطقس السيئ

صرح المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على أمن وسلامة جمهور الركاب.

الحكومة توافق على استكمال تعاقد "المقاولون العرب" بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس

وافق مجلس الوزراء على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.

الرقابة الإدارية ترشد ما يقرب من 2.4 مليار جنيه من برامج الدعم النقدى

قامت هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، بإمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي .

الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

قناة السويس تشهد أكبر حركة ملاحة منذ حفرها بعبور 75 سفينة بحمولة 5.8 مليون طن

قال الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة اليوم الأربعاء سجلت أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات 5.8 مليون طن، وعبور 75 سفينة من الاتجاهين.

التموين: استلام 2.5 مليون طن قصب من المزارعين حتى الآن ومخزون السكر يكفى 4 أشهر

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع تفادى حدوث أى أزمات تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القصب من المزارعين من خلال 8 مصانع فى محافظات الوجه القبلى لإنتاج السكر المحلى وطرحه بالأسواق للمواطنين، بجانب إنتاج السكر من شركات البنجر وتوفير السكر لشركتى الجملة " العامة والمصرية " لطرحه على بطاقات التموين ضمن السلع المدعمة وأيضا توفيره فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

أفيخاى ينشر صورته مع مساعدة محمد مرسى ويعلق: يخلق من الشبه أربعين

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، صورة له بجانب صورة باكينام الشرقاوى مساعدة محمد مرسى.

الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

مصر تشارك فى اجتماع وزارى مصغر حول الأزمة السورية بالعاصمة واشنطن

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا مصغرا حول سوريا يرأسه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ويضم ممثلين عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا.

التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

شكرى يدعو لتشديد آليات الرقابة لضمان الإدارة الرشيدة لموارد الاتحاد الافريقى

شارك "سامح شكري" وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، فى الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة والمساهمات، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة خلال الفترة من 15 يناير إلى 8 فبراير الجارى، بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2019.. برقم الجلوس

ظهرت، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، بعد أن اعتمدها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بنسبة نجاح 72.4% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44220 طالباً وطالبة، حضر منهم 44090 طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 41.1% ، وتقدم للامتحان 1120 طالبا حضر منهم 1068.

تأمين مخزون المحافظات الحدودية من السلع الاستراتيجية 4 أشهر

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات، حيت تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

أب يقيد طفلته ويتركها بلا طعام حتى الموت بحجة تأديبها فى مدينة السلام

تجرد اب من كل مشاعر الإنسانية، بمنطقة السلام وعذب طفلته حتى الموت، بعدما قيد يدها وقدمها وتركها دون طعام لمدة أسبوع حتى فارقت الحياة.

بعد تأييد أحكام المؤبد والمشدد.. أعرف أهم المعلومات عن قضية خلية الصورايخ

أسدلت محكمة النقض، اليوم، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ"، حيث أيدت أحكام جنايات الجيزة بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعدما رفضت طعون المتهمين وخلال السطور القادمة نرصد أهم المعلومات حول هذه الخلية ومراحل محاكمتهم:

إعادة انتخاب إنفانتينو لفترة رئاسية ثانية لـ فيفا بالتزكية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالى، هو المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة وبالتالى سيصبح رئيسًا لفترة جديدة بالتزكية.

وست هام يفتح تحقيقا فى عنصرية جماهيره ضد محمد صلاح.. فيديو

كشفت شبكة سكاى سبورتس الإنجليزية أن نادى وست هام قرر فتح تحقيق حول تعرض محمد صلاح نجم ليفربول لهتافات عنصرية فى مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضى بملعب لندن الأولمبى بالدورى الإنجليزى.

مجلس الجبلاية يكلف عامر حسين بإعادة النظر فى جدول الدورى

كلّف اتحاد الكرة ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمراجعة جدول الدوري بعد طلب ناديي الزمالك وبيراميدز بحيث يتم مراعاة طلبهما بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، إصابة جديدة فى مران الأهلى وصالح جمعة يشارك ، اتحاد الكرة يعرض على الأهلى إقامة مبارياته فى ستاد الكلية الحربية بدون جمهور .

رئيس الزمالك يخطر الجبلاية برفض الخضوع للتحقيق أمام لجنة القيم

أخطر رئيس نادى الزمالك اتحاد الكرة برفضه القاطع حضوره للتحقيق بمعرفة لجنة القيم بالجبلاية برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

حسين لبيب مديرا لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تعيين حسين لبيب مديرا لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال المقرر إقامتها فى مصر يناير 2021، جاء ذلك خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس هشام نصر وحضور جميع الأعضاء.

صور.. الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة على محافظات الوجه البحرى وتساقط الثلوج بالمنيا.. وتوقف الصيد ببحيرة المنزلة وانتظامها بدمياط والبرلس.. واستمرار ظهور السحب الكثيفة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

شهدت البلاد وخاصة محافظات الوجه البحرى، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بموجة من الرعد والبرق، فضلا عن توقف حركة الصيد فى بعض المحافظات الساحلية وانتظامها فى البعض الآخر.

9 قرارات للحكومة اليوم.. قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإقامة مجتمع عمرانى جديد ببئر العبد الأبرز.. واستعراض جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولى بعد الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، فى ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذى يعدُ رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى.

"المفتاح مع مين".. كيف تفتح الأوقاف صناديق التبرعات؟.. رحلة مال الله من المتبرع للمستحق.. الصناديق مؤمنة بقفلين والمفاتيح عهدة مكتب الوزير.. نقل الأموال يتم بحقيبة ومحضر للحصر.. والإيداع بالبنك تحت حراسة الشرطة

"المفتاح مع مين" كيف تفتح الأوقاف صناديق التبرعات.. أسئلة متكررة للمتبرعين بأموالهم وزكواتهم بالمساجد، وذلك لمعرفة دورة عمل صناديق جمع التبرعات، وهل تصل إلى مستحقيها أم لا؟.

الرقابة الإدارية تعيد أكثر من مليار جنيه لخزانة الدولة.. وترشد 2 مليار و800 مليون من استبعاد أسر غير مستحقة للدعم من التموين والتضامن.. وتلقى القبض على موظف بالتأمينات وآخرين استولوا على 13,5 مليون جنيه

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى ضبط الفاسدين واسترداد أموال الدولة المنهوبة وترشيد الانفاقات، حيث نجحت الهيئة خلال شهر يناير 2019 فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

صور.. فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. "اليوم السابع" يلتقى آباء وأمهات قرروا التخلى عن الظاهرة.. سيدات بأسيوط: تؤثر على الفتيات سلبيا وقد تؤدى للوفاة.. وأم لـ5 بنات بالفيوم: لم أختنهن لأنها عملية مهينة

يحتفل العالم فى السادس من شهر فبراير الجارى، باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، تلك العادة السيئة التى تسبب أضرار نفسية وجسدية للإناث فى الصغر وقد تؤدى إلى موتها فى بعض الأحيان وتعتبر بمثابة اليوم الأسود فى حياة البنت مع اختلاف عقيدتها أو ثقافتها، وأصبح الختان منذ عام 2008 جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصرية.