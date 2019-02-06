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منافس نتنياهو يبدى انفتاحا على إزالة مستوطنات بالضفة الغربية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:18 م
منافس نتنياهو يبدى انفتاحا على إزالة مستوطنات بالضفة الغربية بينى جانتس
رويترز
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أبدى أكبر منافس انتخابى لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء انفتاحا على إزالة مستوطنات من الضفة الغربية المحتلة مستقبلا وهو ما أثار جدلا بشأن النهج الدبلوماسى مع الفلسطينيين.

واقتحم بينى جانتس، وهو جنرال سابق يتمتع بشعبية، قضية المستوطنات الشائكة اليوم الأربعاء. وتشير توقعات إلى أن حزب (الصمود) الجديد بزعامة جانتس ،والذى يكتسب قوة أمام حزب الليكود، سينال ما قد يصل إلى 24 مقعدا برلمانيا.

وقال جانتس لصحيفة يديعوت احرونوت ردا على سؤال حول احتمالات التسوية مع الفلسطينيين الذين توقفت مفاوضاتهم مع نتنياهو فى عام 2014 "نحتاج لإيجاد طريقة لعدم الهيمنة على الاخرين".

وأضاف مستشهدا بالانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة من جانب واحد عام 2005 "نحن بحاجة إلى تعلم الدروس وتطبيقها فى مكان آخر".

وفى بيان، اتهم حزب الليكود جانتس بالتخطيط لتشكيل "حكومة يسارية" بمساعدة الأحزاب العربية الإسرائيلية التي تتعاطف مع الفلسطينيين.

 


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