مكافحة المخدرات تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 65 طربة حشيش

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط ثلاثة أشخاص، لاتجارهم فى المواد المخدرة بالإسكندرية والدقهلية وبحوزتهم 65 طربة لمخدر الحشيش.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة أحد العناصر الإجرامية النشطة فى ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، ويدعى "يوسف.ع" عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه أثناء تواجده فى العامرية، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع .

ومن ناحية أخرى رصدت الإدارة إثنين من العناصر الإجرامية النشطة فى ترويج المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وهما "رضا.ف" عاطل، و"أحمد.أ" وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى ، 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.