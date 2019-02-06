مصرع طفل وإصابة 2 أخرين داخل أسانسير عقار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من إنقاذ طفلين من أطفال الشوارع على قيد الحياة، بينما تم استخراج الثالث جثة هامدة عقب قيامه بالخروج من فتحه أعلى أسانسير إلا أنه تحرك فجاة فلقى الطفل مصرعه فى الحال.

وترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم ثان سوهاج بوفاة طفل واحتجاز آخرين داخل أسانسير بإحدى العمارات السكنية خلف مستشفى الهلال.

وعلى الفور تم إخطار إدارة الحماية المدنية التى قامت بإرسال سيارة وطاقم مجهز لاستخراج الأطفال تم إيقاف التيار الكهربائى عن الأسانسير، وتم استخدام العتل وفسخ الأسانسير واستخراج الأطفال أحدهم جثة هامدة وآخرين على قيد الحياة.

وأشارت التحريات الأولية، أن الأطفال من أطفال الشوارع الذين يقومون بغسيل السيارات بالميادين وأنهم قمرا بالدخول إلى الأسانسير بقصد اللعب وأثناء ذلك توقف بهم الأسانسير فجاة فقام أحد الأطفال بمحاولة الخروج من أعلى فتحة الأسانسير والنزول إلا أن الأسانسير تحرك لأعلى، مما نتج عنه احتجاز الطفل بين الصاج والحائط ولقى مصرعه فى الحال.

وأشار الكشف الطبى الأول، أن الوفاة حدثت نتيجة كسر بالضلوع من شده الضغط وأن الطفلين الآخرين مصابين بصدمه عصبيه بعد وفاة زميلهم تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.